POUR UN FASCISME LUDIQUE ET SANS COMPLEXE Cours Ecole Les Mains Vertes Plélan-le-Grand, 30 juin 2024, Plélan-le-Grand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-30 17:00

Fin : 2024-06-30 18:30

Théâtre de rue La Chienlit – Épisode 1. Une pièce désopilante. Dimanche 30 juin, 17h00 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf7SBS1LLdmKsSH3gV7gV7XXZ4gy-i906Y2i9pH9A6vO63xA/viewform

Le Grand Colossal Théâtre

Dans une commune sans histoire, depuis trois semaines, les ordures ne sont plus ramassées. D’après les rumeurs, ce serait une grève… Dans ce premier récit, nous assistons aux débuts d’un dérèglement qui va bouleverser la vie d’une communauté tranquille. Nous suivons l’équipe municipale et les habitants d’un écoquartier… Tous pris dans la tourmente du chaos généré par les montagnes de déchets.

Il y sera question de fascisme donc, mais sans treillis militaire ni moustache carrée. Alexandre Markoff préférant traquer les ferments du totalitarisme dans la folie joyeuse et burlesque d’une réunion de co-propriété.

« Les huit truculents comédiens se surpassent dans cette désopilante galerie de portraits, qui offre un éclairage effrayant sur les petits travers d’une classe moyenne engoncée dans un idéalisme bourgeois, jusqu’à l’irrémédiable chute. Du théâtre entre David Lynch et Intervilles.” Télérama

⭐️ Programmé par La Loggia. En partenariat avec la ville de Plélan-le-Grand

Cours Ecole Les Mains Vertes 14 Rue de Montfort, 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine