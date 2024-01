Brocante et Marché de l’Artisanat Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, dimanche 4 août 2024.

Brocante et Marché de l’Artisanat Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

L’union commerciale et artisanale du Plateau organise toutes les années une brocante et un marché des saveurs.

Plus d’une centaine d’exposants, amateurs et professionnels présents.

Hauteville-Lompnes Centre ville

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes brocante.hauteville@gmail.com



L’événement Brocante et Marché de l’Artisanat Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey