Plantes et histoires de plantes Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, samedi 8 juin 2024.

Plantes et histoires de plantes Café jardin Samedi 8 juin, 10h00 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Balade autour de la médiathèque

Café jardin animé par Rémi Kulik, jardinier et youtubeur du « Jardin d’Emerveille » en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Pour ce second café jardin consacré à la nature sauvage, retrouvez Rémi Kulik du Jardin d’Emerveille pour une balade improvisée. À l’instar de sa rubrique Plantes et histoires de plantes visible sur sa chaîne YouTube, il vous contera quelques-unes de ses fabuleuses histoires de plantes. Botanique, usages, histoire, croyances…, chaque plante sera présentée sous ces différents aspects.

Départ de la médiathèque de Lescure d’Albigeois.

Adultes / adolescents.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

© Christian Fontaine