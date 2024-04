Plaisir des 5 sens avec les fleurs des sous-bois Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui

Partez à la découverte des plantes sauvages autour de la Bégraisière, au printemps. Les toucher et créer avec elles d’étranges sons, les sentir, les goûter et s’en mettre plein la vue ! Venez reconnaître et percer les plus étonnants secrets des fleurs des sous-bois. Sur inscription. Tout public, enfants à partir de 12 ans accompagnés d’un adulte. Animé par Bretagne Vivante. La Longère de la Bégraisière : tout un programme à découvrir !La Longère est un espace d’information et d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique. Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges, des ateliers pratiques autour de la nature et de l’environnement sont organisés. Programme des animations de la Longère de la Bégraisière

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87