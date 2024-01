Concert pour la paix Plage de Riva-Bella – Sword Beach Ouistreham, samedi 1 juin 2024.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:00:00

fin : 2024-06-01 23:15:00

La Ville de Ouistreham organisera, entre cérémonies officielles et festivités, un Grand Concert pour la Paix sur la plage de Riva-Bella – Sword Beach le samedi 1er juin à 21h00.

Ce concert en accès libre verra, entre autres, la participation du Ténor Vincent Niclo, la Musique de la Légion étrangère, l’Irlandais Robert Watt, champion du monde de Pipe-band.

Cet évènement sera suivi par un spectacle son et lumière organisé par la Région Normandie avec des drones survolant les plages du Débarquement.

Plage de Riva-Bella – Sword Beach

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Caen la Mer