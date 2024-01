Sortie nature : un autre regard porté sur la plage Plage de Kerbinigou Tréogat, lundi 29 avril 2024.

Tréogat Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:00:00

fin : 2024-04-29

Des vacances sur la plage, vous en rêvez et bien eux aussi !! Gravelots, talitres sauteurs et autres habitants de la laisse de mer n’auront plus de secret pour vous!

Sur réservation, 20 personnes maximum.

Plage de Kerbinigou

Tréogat 29720 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-28 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN