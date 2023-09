Marché Saint-Marc, le goût du panier Place Saint-Marc Rouen, 30 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

On vous emmène au marché avec un passionné de gastronomie normande qui vous guide et vous conseille parmi les étals. Produits locaux et saveurs gourmandes sont au programme !

Points clés :

Dégustations

Rencontre avec les producteurs

Produits frais et locaux

Avec cette visite haute en saveurs, le gourmet Bruno Bertheuil vous ouvre les portes du marché de la Place Saint-Marc à la rencontre des producteurs locaux. L’histoire de cette place sera aussi à l’honneur. Il partagera ses connaissances sur les produits normands et distille ses conseils culinaires pour profiter de la Normandie jusqu’au bout des papilles.

Vous remplirez avec lui le panier de différents produits salés et sucrés, que vous irez ensuite déguster à l’Aître Saint-Maclou.

Dégustation accompagnée de cidre normand..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:30:00. .

Place Saint-Marc

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



We’ll take you to the market with a Norman gastronomy enthusiast who will guide and advise you among the stalls. Local produce and gourmet flavours are on the menu!

Key points

Tastings

Meet the producers

Fresh, local produce

On this tasty tour, gourmet Bruno Bertheuil opens the doors of the Place Saint-Marc market to local producers. The history of the square will also be featured. He’ll be sharing his knowledge of Normandy produce and his culinary tips for enjoying Normandy to the full.

With him, you’ll fill your basket with a variety of sweet and savoury products, which you’ll then taste at the Aître Saint-Maclou.

Tasting accompanied by Normandy cider.

Le llevaremos al mercado con un entusiasta de la gastronomía normanda que le guiará y aconsejará por los puestos. El menú incluye productos locales y sabores gourmet

Puntos clave:

Degustaciones

Conozca a los productores

Productos locales frescos

En este sabroso recorrido, el gastrónomo Bruno Bertheuil abre las puertas del mercado de la plaza Saint-Marc a los productores locales. También se hablará de la historia de la plaza. Compartirá sus conocimientos sobre los productos de Normandía y destilará sus consejos culinarios para disfrutar de Normandía hasta el final de sus papilas gustativas.

Acompáñele mientras llena su cesta con una variedad de productos dulces y salados, que luego podrá degustar en el Aître Saint-Maclou.

Degustación acompañada de sidra normanda.

Wir nehmen Sie mit einem leidenschaftlichen Liebhaber der normannischen Gastronomie, der Sie durch die Stände führt und Ihnen Ratschläge gibt, mit auf den Markt. Lokale Produkte und Gourmetgeschmack stehen auf dem Programm!

Wichtigste Punkte :

Verkostungen

Treffen mit den Erzeugern

Frische und lokale Produkte

Mit dieser geschmacksintensiven Tour öffnet Ihnen der Gourmet Bruno Bertheuil die Türen des Marktes auf dem Markusplatz, um die lokalen Erzeuger zu treffen. Auch die Geschichte dieses Platzes wird Thema sein. Er wird sein Wissen über normannische Produkte teilen und seine kulinarischen Tipps verbreiten, damit Sie die Normandie bis in die Gaumenspitzen genießen können.

Sie füllen mit ihm den Korb mit verschiedenen süßen und herzhaften Produkten, die Sie dann im Aître Saint-Maclou probieren werden.

Die Verkostung wird von normannischem Cidre begleitet.

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche