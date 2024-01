Randonnée du Téléthon Place Notre-Dame Blangy-sur-Bresle, samedi 7 décembre 2024.

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 09:00:00

fin : 2024-12-07 11:30:00

Amateurs et confirmés sont invités à participer à la randonnée de Blangy en faveur du Téléthon.

9h00 : Départ – Place de l’Eglise Notre-Dame

Amateurs de randonnée ou novices, venez prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.

Un guide vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 kms) au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères.

Tarif : 3.00€ en faveur de l’AFM Téléthon

Infos : 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 (Présidente de l’association)

Place Notre-Dame

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle