BRANDON DE LA SAINT JEAN PLACE LEZAT Bagnères-de-Luchon, 22 juin 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Inscrit depuis décembre 2015 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le brandon est une fête traditionnelle et populaire qui se déroule tous les ans à Luchon et dans les Pyrénées et généralement célébrée à l’occasion des fêtes de la Saint-Jean..

2024-06-22 fin : 2024-06-22 23:00:00. .

PLACE LEZAT

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



Listed as an Intangible Cultural Heritage of Humanity since December 2015, the brandon is a traditional, popular festival held every year in Luchon and the Pyrenees and generally celebrated during the St. John?s Day festivities.

Catalogado como patrimonio cultural inmaterial desde diciembre de 2015, el brandón es una fiesta tradicional y popular que tiene lugar cada año en Luchon y los Pirineos y se celebra generalmente durante las fiestas de San Juan.

Der Brandon, der seit Dezember 2015 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört, ist ein traditionelles Volksfest, das jedes Jahr in Luchon und den Pyrenäen stattfindet und in der Regel anlässlich der Johannisfeste gefeiert wird.

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE