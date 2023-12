Festiplantes – Festibio Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle, 20 avril 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 08:30:00

fin : 2024-04-20

Ce printemps, nouveauté, 2 rendez-vous en 1 !

Incontournables, Festiplantes – Festibio, foire aux plantes, fleurs, arbustes, graines, plants, produits issus de l’agricultrue biologique … des produits à consommer sur place ou à emporter, des odeurs, des couleurs, un marché fort intéressant.

C’ est l’heure de préparer le jardin, le potager et pourquoi pas y apporter une touche déco.

Venez rencontrer des producteurs passionnés, pépiniéristes, horticulteurs, artisans d’art, troc aux boutures et leur savoir-faire.

Nombreuses animations, tombola, restauration

Cour de la médiathèque et parc de l’église

Tout public – Entrée libre

En cas de pluie, distillerie.

Place Jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Morcenx