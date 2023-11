Festival des Vins des Coteaux du Giennois Place Jean Jaurès Gien, 8 juin 2024, Gien.

Gien,Loiret

Célébrez la jeune appellation des vins des Coteaux du Giennois avec ses vignerons, les Fis d’Galarne et tant d’autres, lors d’une journée festive en centre-ville de Gien !.

2024-06-08 fin : 2024-06-08 21:00:00. EUR.

Place Jean Jaurès

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Celebrate the young Coteaux du Giennois appellation with its winemakers, Fis d’Galarne and many others, during a festive day in downtown Gien!

Celebre la joven denominación Coteaux du Giennois con sus viticultores, Fis d’Galarne y muchos otros, durante una jornada festiva en el centro de Gien

Feiern Sie die junge Weinappellation Coteaux du Giennois mit ihren Winzern, den Fis d’Galarne und vielen anderen an einem festlichen Tag im Stadtzentrum von Gien!

