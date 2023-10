Théâtre – Opéra poussière Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 18 avril 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Texte choral, puissant et poétique, mêlant mythologie vaudou et univers numérique, empli d’énergie et d’humour, Opéra Poussière est une formidable matière à jeu.

Sanite Bélair (1781-1802), sergente puis lieutenante de l’armée révolutionnaire haïtienne, a été capturée par les colons français puis fusillée à tout juste 21 ans, une année seulement avant la bataille finale qui mènera à l’Indépendance.

Dans Opéra poussière, cette résistante injustement oubliée décide de revenir d’entre les morts pour nous hanter. Elle lance le mouvement #HéroïneEnColère sur les réseaux sociaux afin de réclamer sa place dans la grande Histoire, parmi les « pères » de la patrie.

Le dramaturge, romancier et poète haïtien Jean D’Amérique alterne scènes lyriques et quotidiennes pour relier le monde de la poussière à celui d’aujourd’hui, tentant de réparer les oublis du passé. Il fait de Sanite Bélair un nouveau modèle de résistance contre toutes les oppressions et les dominations et interroge sur l’inscription des femmes dans l’histoire de l’humanité, elles qui furent quasi systématiquement écartées des représentations mémorielles. C’est pourquoi, plusieurs apartés consacrés à des figures féministes émailleront le travail des élèves de l’option théâtre..

A powerful, poetic, choral text combining voodoo mythology and the digital universe, full of energy and humor, Opéra Poussière is a formidable play.

Sanite Bélair (1781-1802), sergeant then lieutenant in the Haitian revolutionary army, was captured by the French colonists and shot at the age of just 21, just one year before the final battle for independence.

In Opera poussière, this unjustly forgotten resistance fighter decided to come back from the dead to haunt us. She launches the #HéroïneEnColère movement on social networks to reclaim her place in History, among the « fathers » of her homeland.

Haitian playwright, novelist and poet Jean D?Amérique alternates lyrical and everyday scenes to link the world of the dust with that of today, attempting to repair the forgetfulness of the past. He turns Sanite Bélair into a new model of resistance against all forms of oppression and domination, and questions the place of women in the history of mankind, women who have been almost systematically excluded from memorial representations. For this reason, several asides devoted to feminist figures will punctuate the work of the theater option students.

Un texto poderoso, poético y coral que combina la mitología vudú y el universo digital, lleno de energía y humor, Opéra Poussière es una obra fantástica.

Sanite Bélair (1781-1802), sargento y luego teniente del ejército revolucionario haitiano, fue capturado por los colonos franceses y fusilado con sólo 21 años, justo un año antes de la batalla final que conduciría a la independencia.

En Opera poussière, esta resistente injustamente olvidada decidió volver de entre los muertos para perseguirnos. Lanzó el movimiento #HéroïneEnColère en las redes sociales para reclamar su lugar en la Historia, entre los « padres » de su patria.

El dramaturgo, novelista y poeta haitiano Jean D’Amérique alterna escenas líricas y cotidianas para vincular el mundo del polvo con el de hoy, tratando de reparar el olvido del pasado. Convierte a Sanite Bélair en un nuevo modelo de resistencia contra todas las formas de opresión y dominación, y cuestiona el lugar de las mujeres en la historia de la humanidad, mujeres que han sido casi sistemáticamente excluidas de la memoria. Por esta razón, varios apartes dedicados a figuras feministas puntuarán el trabajo de los alumnos de la opción dramática.

Der kraftvolle und poetische Chortext, der Voodoo-Mythologie und digitale Welten miteinander verbindet, ist voller Energie und Humor und bietet einen großartigen Stoff für Spiele.

Sanite Bélair (1781-1802), Feldwebelin und später Leutnantin der haitianischen Revolutionsarmee, wurde mit gerade einmal 21 Jahren von den französischen Kolonialherren gefangen genommen und erschossen, nur ein Jahr vor der letzten Schlacht, die zur Unabhängigkeit führen sollte.

In Opéra poussière beschloss diese zu Unrecht vergessene Widerstandskämpferin, von den Toten aufzuerstehen, um uns heimzusuchen. Sie rief die Bewegung #HéroïneEnColère in den sozialen Netzwerken ins Leben, um ihren Platz in der großen Geschichte unter den « Vätern » des Vaterlandes einzufordern.

Der haitianische Dramatiker, Romancier und Dichter Jean D’Amérique wechselt zwischen lyrischen und alltäglichen Szenen, um die Welt des Staubs mit der heutigen zu verbinden, und versucht, das Vergessen der Vergangenheit wieder gut zu machen. Er macht Sanite Bélair zu einem neuen Vorbild für den Widerstand gegen alle Unterdrückung und Herrschaft und stellt die Frage, wie Frauen in der Geschichte der Menschheit verankert sind, da sie fast systematisch aus den Erinnerungsdarstellungen entfernt wurden. Die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfachs Theater werden daher in mehreren Nebenrollen feministischen Figuren gewidmet sein.

