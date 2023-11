Film : Les Chariots de feu Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 17 avril 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Film de Hugh Hudson (1981)

Le film aux quatre Oscars ! – Aux Jeux olympiques d’été de 1924 de Paris, l’Anglais Harold Abrahams, juif, doit surmonter l’antisémitisme et la barrière de classe pour pouvoir se mesurer à celui que l’on surnomme l’Écossais volant, Eric Liddell, au 100 mètres. Ce dernier, fervent pratiquant protestant presbytérien, déclare cependant forfait car ses convictions lui interdisent de courir un dimanche. À la place, Liddell est autorisé à prendre le départ du 400 mètres, un jeudi..

2024-04-17 15:00:00 fin : 2024-04-17 16:59:00. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Film by Hugh Hudson (1981)

The film with four Oscars! – At the 1924 Summer Olympics in Paris, Englishman Harold Abrahams, a Jew, had to overcome anti-Semitism and class barriers to compete in the 100-meter race against Eric Liddell, nicknamed the Flying Scotsman. The latter, a fervent Protestant Presbyterian, forfeited the race because his beliefs forbade him to run on a Sunday. Instead, Liddell was allowed to start in the 400 meters on a Thursday.

Película de Hugh Hudson (1981)

La película con cuatro Oscar – En los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 en París, el inglés Harold Abrahams, judío, tuvo que superar el antisemitismo y las barreras de clase para competir contra Eric Liddell, apodado el Escocés Volador, en los 100 metros. Sin embargo, Liddell, un ferviente protestante presbiteriano, se retiró de la carrera porque sus creencias le prohibían correr en domingo. En su lugar, Liddell pudo tomar la salida en los 400 metros un jueves.

Film von Hugh Hudson (1981)

Der Film mit den vier Oscars! – Bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris muss der jüdische Engländer Harold Abrahams Antisemitismus und Klassenschranken überwinden, um gegen den sogenannten fliegenden Schotten Eric Liddell im 100-Meter-Lauf antreten zu können. Liddell, ein strenggläubiger protestantischer Presbyterianer, gab jedoch auf, da er aufgrund seines Glaubens nicht an einem Sonntag laufen durfte. Stattdessen durfte Liddell an einem Donnerstag über 400 Meter an den Start gehen.

