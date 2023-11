Fête de la Pentecôte Place Fernand Zeyer Riquewihr, 18 mai 2024, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Profitez du week-end de la Pentecôte pour participer à cette fête de village où musique et bonne ambiance seront au rendez-vous..

2024-05-18 fin : 2024-05-19 . EUR.

Place Fernand Zeyer

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Take advantage of the Whitsun weekend to participate in this village festival where music and good atmosphere will be present.

Aproveche el fin de semana de Pentecostés para participar en esta fiesta del pueblo, donde la música y el buen ambiente están garantizados.

Nutzen Sie das Pfingstwochenende, um an diesem Dorffest teilzunehmen, bei dem Musik und gute Stimmung herrschen werden.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr