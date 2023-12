Concert des Jazz’Titudes à Laon : « Joniece Jamison Gospel » Place du parvis Gautier de Mortagne Laon, 24 mai 2024, Laon.

Joniece Jamison chante le gospel depuis sa plus tendre enfance. Dès cinq ans, elle commence à chanter dans les chorales de Washington. Suivra une carrière internationale qui lui a permis de collaborer avec les plus grands artistes : Eurythmics, Elton John, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ou Daniel Balavoine entre autres ! Sans oublier son fameux duo avec François Feldman « Joue pas » 1er au top 50 pendant près d’un an !

Un spectacle à retrouver dans la cathédrale de Laon dès 20h30, pour lequel elle sera accompagnée des chorales « La Serre enchantée » et « Les Aéronotes » de Soissons !

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon

