Place du numérique 2024 à Chartres place des Epars, Chartres Chartres, mardi 28 mai 2024.

Place du numérique 2024 à Chartres Le CRIJ Centre-Val de Loire, les Bureaux et Points Information Jeunesse et la Région Centre-Val de Loire, organisent la deuxième édition de la tournée régionale Human Tech Days « Place du numérique ». Mardi 28 mai, 11h00 place des Epars, Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-28T11:00:00+02:00 – 2024-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-28T11:00:00+02:00 – 2024-05-28T19:00:00+02:00

Du 22 avril au 6 juin dans 6 villes de la région, participez à un évènement ouvert à tous et gratuit réunissant les acteurs incontournables du numérique.

Gaming, métiers et formations, prévention des usages, etc., différents espaces de pratique et de dialogue seront proposés afin de s’informer et vivre le numérique en région !

Installé sur une place centrale au cœur de chaque ville, chaque évènement proposera un village éphémère composé de 5 espaces à travers lesquels vous pourrez naviguer à votre guise pour, par exemple : vous informer sur les formations et les métiers du numérique, rencontrer des professionnels du secteur, tester des expériences immersives via la réalité virtuelle, découvrir la robotique et le codage, rencontrer des studios de jeux vidéo, participer à un atelier interactif autour du hacking, des fake news ou encore du cyberharcèlement, etc.

Pour plus d’information :

02 38 78 91 70

placedunumerique@ijcentre.fr

Tours : 16 mai 2024 – place Anatole France,

Châteauroux : 21 mai 2024 – place de la République,

Chartres : 28 mai 2024 – place des Epars,

Bourges : 30 mai 2024 – place Etienne Dolet,

Blois : 4 juin 2024 – parvis de la Halle aux grains,

Orléans : 6 juin 2024 – place du Martroi.

La programmation détaillée de chaque ville sera prochainement accessible sur le site du CRIJ.

