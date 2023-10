Marché de Producteurs Place du Monument Coullons, 7 avril 2024, Coullons.

Coullons,Loiret

Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 12:00:00. .

Place du Monument

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire



Composed only of farm producers and craftsmen, the « Marchés des Producteurs de Pays » (local producers’ markets) favour direct contact between producers and consumers.

Compuestos exclusivamente por productores agrícolas y artesanos, los Marchés des Producteurs de Pays (mercados de productores locales) favorecen el contacto directo entre productores y consumidores.

Die Märkte der Landwirte bestehen ausschließlich aus Bauern und Handwerkern und legen Wert auf den direkten Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern.

Mise à jour le 2023-10-24 par ADRT45