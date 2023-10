Marché de Producteurs Place du Monument Coullons Catégorie d’Évènement: Coullons Marché de Producteurs Place du Monument Coullons, 7 avril 2024, Coullons. Marché de Producteurs 7 avril – 6 octobre 2024, les dimanches Place du Monument Voir https://www.mtonmarche.com/marche/236-coullons-place-du-monument Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs.

Fruits, légumes, autruche, vins des Coteaux du Giennois, pates artisanales, miel, fromages de chèvre, de vache, truites, brioche, horticulture, produits bio etc…

Retrouvez nous sur la place du village tous les 1er dimanches du mois d’avril à octobre de 9 h à 12 h. Place du Monument Place du Monument, Coullons Coullons [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mtonmarche.com/marche/236-coullons-place-du-monument »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T12:00:00+02:00

2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T12:00:00+02:00

2024-10-06T09:00:00+02:00 – 2024-10-06T12:00:00+02:00

