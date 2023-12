Théâtres sur tréteaux Place du Marché Argentan, 18 juin 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 11:00:00

fin : 2024-06-18 12:00:00

Une rétrospective déjantée sur l’histoire du théâtre, en 1h top chrono et en plein air !

Que connaît-on vraiment de la discipline artistique qu’est le théâtre ?

Quels sont ses genres, ses répertoires, ses secrets ?

Quelles sont ses origines, son histoire, ses évolutions ?

Dans ce spectacle-rétrospective tout terrain, six comédiens retracent l’histoire des arts vivants et leur développement à travers l’Europe. Ils alternent narrations et explications

didactiques, extraits d’oeuvres, interprétations plus ou moins loufoques de personnages célèbres et saynètes en tous genres.

En extérieur et avec quelques décors recyclés, cette joyeuse troupe éveille la curiosité du public pour les arts vivants, pour ne jamais oublier que le spectacle nous est essentiel..

Place du Marché

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Argentan Intercom