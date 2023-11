CORASON Place du Jeu de Ballon Lacoste, 1 juin 2024, Lacoste.

Lacoste,Hérault

Chœur [é]mouvant de neuf accordéons.

CoraSon explore cet espace entre toi et moi, ces fils invisibles qui nous lient et nous relient. Tour à tour chanteurs, danseurs, acteurs, accordéonistes, les artistes s’engagent corporellement dans un rituel généreux, poétique et joyeux.CoraSon crée une bulle sensible, au sein de laquelle se retrouvent artistes et public.

Tout public – Gratuit.

Place du Jeu de Ballon

Lacoste 34800 Hérault Occitanie



Moving chorus of nine accordions.

CoraSon explores the space between you and me, the invisible threads that bind us together. Alternately singers, dancers, actors and accordionists, the artists engage their bodies in a generous, poetic and joyful ritual.

All audiences – Free

Conmovedor coro de nueve acordeones.

CoraSon explora el espacio entre tú y yo, los hilos invisibles que nos unen. A su vez cantantes, bailarines, actores y acordeonistas, los intérpretes involucran sus cuerpos en un ritual generoso, poético y alegre, CoraSon crea una burbuja sensible donde intérpretes y público pueden unirse.

Todos los públicos – Gratuito

Ch?ur [é]mouvant von neun Akkordeons.

CoraSon erforscht den Raum zwischen dir und mir, die unsichtbaren Fäden, die uns verbinden und zusammenhalten. CoraSon schafft eine sensible Blase, in der sich Künstler und Publikum wiederfinden.

Alle Zuschauer – Kostenlos

