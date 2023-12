MÉDIATHÈQUE AGATHOISE : INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE Place du Jeu de Ballon Agde, 19 avril 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 17:00:00

fin : 2024-04-19

Inauguration de la grainothèque et bouturothèque..

Chose promise, chose due ! A l’arrivée du printemps, la grainothèque et bouturothèque ouvrira ses portes !

Inauguration le 19 avril suivie d’une grande journée portes ouvertes le lendemain.

La grainothèque de la MAG nous permettra de partager des semences et de promouvoir la biodiversité.

Elle offre une opportunité unique d’échanger des connaissances, de cultiver des variétés locales et de préserver notre patrimoine végétal.

Elle sera basée sur l’échange, le troc, la gratuité.

Tout au long de l’année, des ateliers et conférences seront proposés et toutes vos idées sont les bienvenues.

Que vous soyez amateurs, novices ou confirmés, petits ou grands, ce rendez-vous est fait pour vous§ Commencer donc à faire sécher vos graines et faites quelques boutures que nous pourrons échanger.

Une grainothèque en médiathèque est un véritable trésor pour les jardiniers en herbe et les amoureux de la nature.

Nous vous attendons nombreux !

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE