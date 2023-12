ATELIER « ENSACHAGE » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Place du Jeu de Ballon Agde

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 11:00:00

Atelier pour jeune public.

Réalisation d’un étui pour graines, avec quelques pliages et collages. 10h>11h : de 3 à 6 ans

14h>15h : à partir de 7 ans .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

