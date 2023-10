La fabuleuse histoire de Basarkus Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse, 26 mai 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

BasarKus a deux têtes, plein de bras et de multiples jambes. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux en jouant de la guitare à quatre mains, en sautant et en jonglant partout. A l’issue des représentations, possibilité de profiter d’un brunch le matin & d’un goûter faits maison l’après-midi !.

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . .

Place du Foirail

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



BasarKus has two heads, many arms and many legs. It’s always been that way. He’s happy playing four-handed guitar, jumping and juggling all over the place. After the performances, enjoy a homemade brunch in the morning & snack in the afternoon!

BasarKus tiene dos cabezas, muchos brazos y muchas piernas. Siempre ha sido así. Es feliz tocando la guitarra a cuatro manos, saltando y haciendo malabares por todas partes. Después de las actuaciones, podrás disfrutar de un brunch casero por la mañana y de una merienda por la tarde

BasarKus hat zwei Köpfe, viele Arme und viele Beine. Das war schon immer so. Er ist glücklich, wenn er vierhändig Gitarre spielt, herumspringt und jongliert. Nach den Aufführungen gibt es morgens einen Brunch und nachmittags einen selbstgemachten Snack!

Mise à jour le 2023-09-02 par OTI LAS