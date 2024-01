TRAIL DE LA MARGERIDE 2024 – « SUR LES PAS DE LA BÊTE » Place du foirail Le Malzieu-Ville, samedi 14 septembre 2024.

Le Malzieu-Ville Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 17:00:00

fin : 2024-09-15 22:00:00

Rendez-vous en Haute-Lozère les 14 et 15 septembre 2024 pour le « Trail Margeride « , épreuve idéale après la saison d’été, pour une préparation d’objectif à court terme.

Lionel Tersol (organisateur) et l’association “trail Margeride”, vous proposent un week-end sport nature, dans les Monts de la Margeride. Sur le territoire de la «Bête du Gévaudan» au cœur d’une zone Natura 2000, une manifestation sportive de pleine nature, soucieuse et respectueuse de son environnement, associant nos valeurs sportives, humaines, culturelles et économiques. Découverte, convivialité, plaisir vous accompagneront tout au long de ce weekend. Pour les grands et les petits, des activités gratuites.

Au programme, 4 courses + 1 randonnée :

Semi-nocturne “La veillade dels barons” (10 km/250+), départ le 14 septembre 20h

17 km “los clapas” (410+), départ le 15 septembre 10h30

26 km “Lou pas del Ase”(820+), départ le 15 septembre 10h ITRA : 1pt + 3pts montagne

44 km “Sobre los pas de la bestia“(1500+), départ le 15 septembre 8h00 ITRA : 2pts + 3 pts montagne

17 km pour la rando “ame mes esclops” (17 km/410+), départ le 15 septembre 9h00

Samedi 14 septembre de 18h30-19h30 épreuve ludique non chronométrée pour les enfants de 5 à 11 ans, encadrée par l’association “cardiocollègues48”.

Le samedi soir après course, le ravitaillement est une « pasta » gratuite pour les coureurs ayant participé. Le dimanche un repas à midi est prévu, les inscriptions sur place seront possibles( 14€/ enfants de – de 12 ans 7€)

Tarifs : 10km 10€ / 17km 14€ / 26km 22€ / 44km 27€

Possibilité de cumul courses : 10 + 17km =17€ / 10 + 26km= 27€ / 10+ 43km= 32€

Partenaires 2024 : Association “cardiocollègues48”, mécénat chirurgie cardiaque et les communes du Malzieu-Ville, Paulhac-en-Margeride, Prunières, Le Malzieu-Forain, Saint-Privat-du-Fau, Saint-Léger-du-Malzieu, Julianges et Saint-Pierre-le-Vieux.

Place du foirail

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



