LA VRAIE TÉLÉPATHIE Place du Coustou Pennautier, 4 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

L’histoire de deux jeunes personnes qu’apparemment rien ne rapproche : Lucas, ado pas comme les autres qui, plus tard, veut devenir télépathe et organise des séances clandestines au CDI de son collège et Jéricho, habité par d’incroyables crises de panique qui le ravagent et font de lui l’élève le plus triste et solitaire du collège. Comment ces deux-là peuvent-ils un jour se croiser ?

C’est pourtant en rencontrant Jéricho et ses terribles phobies que Lucas découvre une amitié inattendue, qu’il progresse en art télépathique et qu’il trouve des solutions étonnantes dans sa quête amoureuse.

Incroyable ce que leur amitié grandissante rend possible !

Désormais devenu adulte, Lucas se souvient de ce temps-là et nous interpelle.

Avec lui, nous revivons sa vie mouvementée de collégien. Nous découvrons, attendris, ses rêves, ses échecs, sa soif d’amour et de reconnaissance mêlés.

Le texte d’Antonio Carmona en appelle à nos vies pétries de rêves adolescents, d’expériences précieuses qui nous habitent toujours et fondent nos choix et nos comportements adultes. L’histoire de Lucas et Jéricho, prodigieusement réconfortante, est un hymne à la relation vraie et sensible entre « frères humains »..

2024-04-24 19:00:00 fin : 2024-04-24 . EUR.

Place du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



The story of two young people who seem to have nothing in common: Lucas, an unusual teenager who wants to become a telepath and organizes clandestine sessions in his school?s library, and Jericho, who suffers from incredible panic attacks that ravage him and make him the saddest and loneliest student in school. How can these two ever meet?

Yet it’s when Lucas meets Jericho and his terrible phobias that he discovers an unexpected friendship, makes progress in the art of telepathy and finds surprising solutions in his quest for love.

It’s amazing what their growing friendship makes possible!

Now a grown-up, Lucas remembers those days and calls out to us.

With him, we relive his eventful life as a schoolboy. We discover his dreams, his failures, his thirst for love and recognition.

Antonio Carmona?s text appeals to our own lives, filled with adolescent dreams and precious experiences that are still with us and underpin our adult choices and behavior. The story of Lucas and Jericho, prodigiously heartwarming, is a hymn to the true and sensitive relationship between « human brothers ».

La historia de dos jóvenes que parecen no tener nada en común: Lucas, un adolescente fuera de lo común que quiere convertirse en telépata y organiza sesiones clandestinas en la biblioteca de su colegio, y Jéricho, que sufre increíbles ataques de pánico que lo asolan y lo convierten en el alumno más triste y solitario del instituto. ¿Cómo es posible que estos dos se conozcan?

Pero cuando Lucas conoce a Jéricho y sus terribles fobias, descubre una amistad inesperada, progresa en el arte de la telepatía y encuentra soluciones sorprendentes en su búsqueda del amor.

¡Es increíble lo que su creciente amistad hace posible!

Ya mayor, Lucas recuerda aquellos días y nos llama.

Con él, revivimos su agitada vida de colegial. Descubrimos sus sueños, sus fracasos, su sed de amor y de reconocimiento.

El texto de Antonio Carmona apela a nuestras vidas, llenas de sueños adolescentes y de experiencias preciosas que aún nos acompañan y sustentan nuestras elecciones y comportamientos de adultos. La maravillosa y conmovedora historia de Lucas y Jericó es un canto a la verdadera y sensible relación entre « hermanos humanos ».

Die Geschichte zweier junger Menschen, die scheinbar nichts verbindet: Lucas, ein ungewöhnlicher Teenager, der später Telepath werden will und heimliche Sitzungen im CDI seines Gymnasiums organisiert, und Jericho, der von unglaublichen Panikattacken geplagt wird, die ihn zum traurigsten und einsamsten Schüler des Gymnasiums machen. Wie können sich die beiden jemals begegnen?

Als Lucas jedoch Jericho und seine schrecklichen Phobien kennenlernt, entdeckt er eine unerwartete Freundschaft, macht Fortschritte in der telepathischen Kunst und findet erstaunliche Lösungen bei seiner Suche nach einer neuen Liebe.

Unglaublich, was ihre wachsende Freundschaft alles möglich macht!

Als Erwachsener erinnert sich Lucas an diese Zeit und fordert uns heraus.

Gemeinsam mit ihm durchleben wir sein turbulentes Leben als Mittelschüler. Wir entdecken seine Träume, seine Misserfolge und seine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung.

Antonio Carmonas Text appelliert an unser Leben, das von Jugendträumen und wertvollen Erfahrungen geprägt ist, die uns noch immer begleiten und unsere Entscheidungen und unser Verhalten als Erwachsene prägen. Die Geschichte von Lucas und Jericho ist ein wunderbarer Trost und eine Hymne an die wahre und sensible Beziehung zwischen « menschlichen Brüdern ».

Mise à jour le 2023-11-30 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11