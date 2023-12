Lecture musicale « On n’aime guère que la liberté » Place du Courbet – Chapelle de la Brèche en cas de pluie Hermanville-sur-Mer, 1 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Lecture Musicale de textes de reporters de guerre par la Compagnie PMVV le Grain de Sable

« Écrivains, journalistes, correspondants de guerre vont nous conter le débarquement gigantesque des troupes venues du monde entier » en lecture et en musique.

Normandie 6 juin 1944 ! L’histoire nous donne rendez-vous pour une de ces épopées qui ont marqué à jamais la mémoire des hommes. Écrivains, journalistes, correspondants de guerre vont nous conter le débarquement gigantesque des troupes venues du monde entier. Tel Robert Capa qui, parti sous une tempête d’acier avec la première vague d’assaut à Omaha Beach, en rapporta des clichés devenus célèbres. Au bout de ces peurs, de ces souffrances et de la mort, c’est la liberté qui reprend ses droits comme un arc-en-ciel au-dessus du bocage.

Textes de Robert Capa, Alain Genestar, Julien Gracq, Armand Lanoux, Gilles Perrault, Cornelius Ryan… |

Musique de Ludwig van Beethoven, Gabriel Dupont, Sergueï Prokofiev, Richard Strauss… | Choix de textes et lecture : Philippe Müller et Vincent Vernillat |

Choix musical et piano : Monique Bouvet.

Avec le concours de Bertrand Pouradier-Duteil. En partenariat avec la Ville de Saint-Pierre-Azif..

2024-07-09 fin : 2024-07-09 . .

Place du Courbet – Chapelle de la Brèche en cas de pluie Place du courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Musical reading of texts by war reporters by Compagnie PMVV le Grain de Sable

« Writers, journalists and war correspondents will recount the gigantic landing of troops from all over the world, with readings and music.

Normandy June 6, 1944! History meets us for one of those epics that have forever marked the memory of mankind. Writers, journalists and war correspondents will recount the gigantic landing of troops from all over the world. Like Robert Capa, who set off in a storm of steel with the first assault wave to Omaha Beach, and brought back some of the most famous photographs. At the end of this fear, suffering and death, freedom reclaims its rights like a rainbow over the bocage.

Texts by Robert Capa, Alain Genestar, Julien Gracq, Armand Lanoux, Gilles Perrault, Cornelius Ryan?

Music by Ludwig van Beethoven, Gabriel Dupont, Sergueï Prokofiev, Richard Strauss? | Text selection and reading: Philippe Müller and Vincent Vernillat |

Musical selection and piano: Monique Bouvet.

With the support of Bertrand Pouradier-Duteil. In partnership with the Town of Saint-Pierre-Azif.

Lectura musical de textos de reporteros de guerra por la Compagnie PMVV le Grain de Sable

« Escritores, periodistas y corresponsales de guerra nos contarán el gran desembarco de tropas de todo el mundo a través de lecturas y música.

¡Normandía 6 de junio de 1944! La historia ha preparado el escenario para una de esas epopeyas que han marcado para siempre la memoria de la humanidad. Escritores, periodistas y corresponsales de guerra relatarán el gigantesco desembarco de tropas procedentes de todo el mundo. Como Robert Capa, que partió en medio de una tormenta de acero con la primera oleada de asalto a Omaha Beach, y trajo de vuelta fotografías que se han hecho famosas. Al final de todo este miedo, sufrimiento y muerte, la libertad reclama sus derechos como un arco iris sobre el bocage.

Textos de Robert Capa, Alain Genestar, Julien Gracq, Armand Lanoux, Gilles Perrault, Cornelius Ryan?

Música de Ludwig van Beethoven, Gabriel Dupont, Sergei Prokofiev, Richard Strauss, etc. | Elección de los textos y lectura: Philippe Müller y Vincent Vernillat | Música: Monique Bouzier

Selección musical y piano: Monique Bouvet.

Con la colaboración de Bertrand Pouradier-Duteil. En colaboración con la ciudad de Saint-Pierre-Azif.

Musikalische Lesung von Texten von Kriegsreportern durch die Compagnie PMVV le Grain de Sable

« Schriftsteller, Journalisten und Kriegsberichterstatter werden uns von der gigantischen Landung der Truppen aus aller Welt erzählen » in Lesung und Musik.

Normandie 6. Juni 1944! Die Geschichte gibt uns ein Stelldichein für eines dieser Epen, die das Gedächtnis der Menschen für immer geprägt haben. Schriftsteller, Journalisten und Kriegsberichterstatter werden uns von der gigantischen Landung der Truppen aus der ganzen Welt berichten. Wie Robert Capa, der in einem Stahlsturm mit der ersten Angriffswelle nach Omaha Beach aufbrach und von dort berühmte Bilder mitbrachte. Am Ende dieser Ängste, des Leidens und des Todes steht die Freiheit, die wie ein Regenbogen über der Bocage wieder zu ihrem Recht kommt.

Texte von Robert Capa, Alain Genestar, Julien Gracq, Armand Lanoux, Gilles Perrault, Cornelius Ryan? | |

Musik von Ludwig van Beethoven, Gabriel Dupont, Sergej Prokofjew, Richard Strauss? | Textauswahl und Lesung: Philippe Müller und Vincent Vernillat | |

Musikalische Auswahl und Klavier: Monique Bouvet.

Mit der Unterstützung von Bertrand Pouradier-Duteil. In Partnerschaft mit der Stadt Saint-Pierre-Azif.

