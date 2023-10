Foire aux Antiquités et à la Brocante 2024 UCG Place du Château Gien, 8 juin 2024, Gien.

Gien,Loiret

Foire aux Antiquités et à la brocante 2024 organisée par l’UCG de Gien..

2024-06-08 fin : 2024-06-09 . EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Foire aux Antiquités et à la brocante 2024 organized by the UCG of Gien.

Feria de antigüedades y objetos de segunda mano 2024 organizada por la UCG de Gien.

Antiquitäten- und Trödelmarkt 2024, organisiert von der UCG Gien.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT GIEN