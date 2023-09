FESTI’MOMES Place du champ de foire La Crèche, 21 octobre 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Festival jeune public

Rendez-vous incontournable des vacances d’automne, pour la quatrième année, le cinéma Clouzot organise son festival cinéma pour le jeune public : Festi’Mômes !

Au programme, des films d’animations, des ateliers et des rencontres à partager en famille.

Atelier Pocket film gratuit :

• Lundi 30 octobre et mardi 31 octobre,

• Jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre

de 13h15 à 17h30.

Retrouvez toutes les informations dans le programme cinéma d’octobre.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Young Audiences Festival

A not-to-be-missed event during the autumn vacations, for the fourth year running, the Clouzot cinema organizes its film festival for young audiences: Festi’Mômes!

On the program: animated films, workshops and encounters to share with the whole family.

Free Pocket film workshop :

? Monday, October 30 and Tuesday, October 31,

? Thursday, November 2 and Friday, November 3

from 1:15pm to 5:30pm.

Find out more in the October cinema program

Festival para el público joven

Por cuarto año consecutivo, el cine Clouzot organiza su festival de cine para el público joven: ¡Festi’Mômes!

El programa incluye películas de animación, talleres y encuentros para toda la familia.

Taller gratuito de cine de bolsillo :

? Lunes 30 de octubre y martes 31 de octubre,

? Jueves 2 de noviembre y viernes 3 de noviembre

de 13.15 a 17.30 h.

Para más información, consulte el programa de cine de octubre

Festival für junges Publikum

Zum vierten Mal veranstaltet das Kino Clouzot in den Herbstferien sein Filmfestival für das junge Publikum: Festi’Mômes!

Auf dem Programm stehen Animationsfilme, Workshops und Begegnungen, die Sie mit Ihrer Familie teilen können.

Kostenloser Pocket-Film-Workshop :

? Montag, 30. Oktober und Dienstag, 31. Oktober,

? Donnerstag, 2. November und Freitag, 3. November

von 13:15 bis 17:30 Uhr.

Alle Informationen finden Sie im Oktober-Kinoprogramm

