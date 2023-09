Et après c’est quoi ? Place du champ de foire La Crèche, 13 avril 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Pascal Peroteau s’empare des poèmes de Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard… C’est en chanson qu’il invente une suite aux différents poèmes.

Il nous raconte par exemple ce qu’il advient du fromage dérobé par le renard ou que faire du bonheur quand on l’a attrapé !

Un spectacle cousu main aux esthétiques multiples concocté par trois fidèles compagnons, multi-instrumentistes et touche-à-tout !.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pascal Peroteau takes on poems by Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard… In song, he invents a sequel to the various poems.

He tells us, for example, what happens to the cheese stolen by the fox, or what to do with happiness once you’ve caught it!

A hand-sewn show with multiple aesthetics, concocted by three faithful companions, multi-instrumentalists and jacks-of-all-trades!

Pascal Peroteau aborda poemas de Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard… En la canción, inventa una continuación de los distintos poemas.

Nos cuenta, por ejemplo, qué pasa con el queso robado por el zorro, o qué hacer con la felicidad una vez cazada

Un espectáculo multiestético y cosido a mano por tres fieles compañeros, multiinstrumentistas y expertos en todos los oficios

Pascal Peroteau greift Gedichte von Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard… auf. In einem Lied erfindet er eine Fortsetzung der verschiedenen Gedichte.

Er erzählt uns zum Beispiel, was mit dem vom Fuchs gestohlenen Käse passiert oder was man mit dem Glück macht, wenn man es gefangen hat!

Ein handgemachtes Spektakel mit vielfältigen Ästhetiken, das von drei treuen Gefährten, Multiinstrumentalisten und Alleskönnern zusammengestellt wurde!

