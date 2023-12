Festival Fisel #52 Place du Bourg Coz Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-08-20

fin : 2024-08-25 . Du mardi 20 au dimanche 25 août Au programme de cette 52ème édition, toujours autant d’énergie, de découvertes et de bonne humeur.

Fest-noz, concerts, spectacles, concours Muzik ha Dañs et soirée au jardin. Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet : http://festival.fisel.org/ Org. La Fiselerie .

Place du Bourg Coz

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

