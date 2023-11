Moussaillons Place du 6 Juin 1944 Langrune-sur-Mer, 24 juin 2024, Langrune-sur-Mer.

Langrune-sur-Mer,Calvados

Des activités variées et adaptées pour faire découvrir le milieu marin, les bases de la météo, le cycle des marées et quelques navigations si la météo le permet.

Le moniteur ou la monitrice leur fera découvrir le milieu marin à travers des sorties….

Lundi 2024-06-24 10:00:00 fin : 2024-09-07 12:00:00. EUR.

Place du 6 Juin 1944

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



A variety of activities adapted to help them discover the marine environment, the basics of the weather, the tidal cycle and some sailing if the weather permits.

The instructor will help them discover the marine environment through fishing trips on…

Diversas actividades adaptadas para descubrir el medio marino, las nociones básicas de meteorología, el ciclo de las mareas y la navegación a vela, si el tiempo lo permite.

El monitor les ayudará a descubrir el medio marino a través de salidas…

Vielfältige und angepasste Aktivitäten, um die Meeresumwelt, die Grundlagen des Wetters, den Zyklus der Gezeiten und einige Segeltörns, wenn das Wetter es zulässt, zu entdecken.

Der Betreuer oder die Betreuerin wird ihnen die Meeresumwelt anhand von Ausflügen…

