Demi-journée vélo – La Printanière Place du 138ème R.I. Bellac, 6 avril 2024, Bellac.

Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Que vous soyez un cycliste aguerri ou débutant, le Guidon Bellachon vous invite à parcourir les routes du Haut Limousin. 4 circuits sont proposés : 100km à allure libre (départ à 13h30), 70 ou 80 km type gravel, 70km à allure régulée à 22,5km/h et 30km à allure régulée à 15km/h. Des ravitaillements seront proposés à mi parcours de chacun des circuits. Les récompenses et un pot de l’amitié attendent tous les participants à partir de 17h30..

EUR.

Place du 138ème R.I.

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin