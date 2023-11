Concert du choeur d’hommes place des trois églises Riquewihr, 1 juin 2024, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Avis aux mélomanes : le chœur d’hommes propose son traditionnel concert annuel pour un magnifique moment musical..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 22:00:00. EUR.

place des trois églises

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Notice to music lovers: the men’s choir offers its traditional annual concert for a magnificent musical moment.

Los amantes de la música están avisados: el Coro de Hombres ofrece su tradicional concierto anual para disfrutar de un magnífico momento musical.

Musikliebhaber aufgepasst: Der Männerchor bietet bei seinem traditionellen Jahreskonzert einen wunderbaren musikalischen Moment.

