SOIRÉES MÉDIÉVALES Place des Halles Machecoul-Saint-Même, 9 mai 2024, Machecoul-Saint-Même.

Machecoul-Saint-Même,Loire-Atlantique

Bienvenue à la table de Gilles de Rais Les médiévales de Machecoul vous invitent à un dîner spectacle unique en Loire-Atlantique..

2024-05-09 fin : 2024-05-09 23:30:00. EUR.

Place des Halles

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Welcome to the table of Gilles de Rais The medieval festival of Machecoul invites you to a unique dinner show in Loire-Atlantique.

Bienvenido a la mesa de Gilles de Rais El festival medieval de Machecoul le invita a una cena-espectáculo única en la región Loira-Atlántico.

Willkommen an der Tafel von Gilles de Rais Die mittelalterlichen Festspiele von Machecoul laden Sie zu einer in der Region Loire-Atlantique einzigartigen Dinnershow ein.

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire