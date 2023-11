Circus dentelle (couvige) Place des Droits de l’Homme Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Nontron Circus dentelle (couvige) Place des Droits de l’Homme Nontron, 18 mai 2024, Nontron. Nontron,Dordogne 4ème couvige. Démonstration, initiation. différents commerçants: fils, fuseaux, livres, accessoires, bijoux. Tombola: lots offerts par les commerçants..

2024-05-18 fin : 2024-05-19 17:00:00. .

Place des Droits de l’Homme Salle des fêtes

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



4th couvige. Demonstration, initiation. Various merchants: yarns, bobbins, books, accessories, jewelry. Tombola: prizes donated by merchants. 4ª cubierta. Demostración, iniciación. Varios comerciantes: hilos, bolillos, libros, accesorios, bisutería. Tómbola: premios donados por los comerciantes. 4. Couvige. Vorführung, Einführung. Verschiedene Händler: Garne, Spindeln, Bücher, Accessoires, Schmuck. Tombola: Von den Händlern gestiftete Preise.

