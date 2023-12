La Plume et la Toile Place de l’église Lureuil, 26 mai 2024, Lureuil.

Lureuil Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Les Amis du Colombier de Lureuil organisent une véritable fête de village autour d’un salon du livre et de la peinture: la plume et la toile..

Place de l’église

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par Destination Brenne