Vide grenier La Coquille Place de l’Eglise La Coquille, 7 juillet 2024, La Coquille.

La Coquille Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 06:30:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Toute la journée avec de nombreux participants.

2€50 le mètre linéaire

buvette et restauration sur place.

Toute la journée avec de nombreux participants.

2€50 le mètre linéaire

buvette et restauration sur place

Toute la journée avec de nombreux participants.

2€50 le mètre linéaire

buvette et restauration sur place

.

Place de l’Eglise

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Isle-Auvézère