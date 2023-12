Marché estival Place de l’Ancien Village Normand La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Manche Marché estival Place de l’Ancien Village Normand La Hague, 24 mai 2024, La Hague. La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-24 17:00:00

fin : 2024-09-06 20:00:00 Marché estival avec vente de produits locaux: crustacés, huitres avec dégustationn sur place possible, producteurs locaux de légumes, volailles, oeufs, boulangerie artisanale, artisanat local, restauration rapide possible, bar, etc….. Présence certains vendredis de chanteurs ou groupe musical.

Place de l’Ancien Village Normand Urville-Nacqueville

La Hague 50460 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-22

