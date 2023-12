Fête Nationale – bal des Sapeurs-Pompiers Place de la Wacht – rue de la Vallée Mothern Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Mothern Fête Nationale – bal des Sapeurs-Pompiers Place de la Wacht – rue de la Vallée Mothern, 14 juillet 2024, Mothern. Mothern Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14

fin : 2024-07-14 Cérémonie à 18h – place de la Wacht. A l’issue, défilé en direction de la caserne des pompiers ou les »Modere Lumpe » animeront le bal des pompiers. Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit – Restauration sur place..

Cérémonie à 18h – place de la Wacht. A l’issue, défilé en direction de la caserne des pompiers ou les »Modere Lumpe » animeront le bal des pompiers. Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit – Restauration sur place.

Cérémonie à 18h à la place de la Wacht à l’issue défilé en direction de la caserne des pompiers ou les »Modere Lumpe » animeront le bal des pompiers. Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit – Restauration sur place. EUR.

Place de la Wacht – rue de la Vallée

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Mothern Autres Code postal 67470 Lieu Place de la Wacht - rue de la Vallée Adresse Place de la Wacht - rue de la Vallée Ville Mothern Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place de la Wacht - rue de la Vallée Mothern Latitude 48.9356634935288 Longitude 8.15384080143588 latitude longitude 48.9356634935288;8.15384080143588

Place de la Wacht - rue de la Vallée Mothern Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mothern/