Animation « Famille » – Camping Ametza : Urban Groove Band Place de la république Hendaye, jeudi 8 août 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 10:30:00

fin : 2024-08-08

Création musicale participative.

Il est possible de faire de la musique avec tout, partout, et tout le monde !

L’Urban Groove Band développe la pratique collective, l’écoute, le faire ensemble, et le plaisir. L’initiation au rythme s’adapte à tous les publics dès 8 ans, elle permet un rapide plaisir musical.

Cette animation permet de faire jouer ensemble jusqu’à 50 personnes (matériel fourni par nos soins), et de faire vivre une expérience collective unique, en une petite heure seulement.

La participation artistique des Hendayais et des vacanciers à cette animation est au cœur du succès de l’animation.

Place de la république

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



