LA RONDA CARBO’RUN PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Carbonne Catégories d’Évènement: Carbonne

Haute-Garonne LA RONDA CARBO’RUN PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Carbonne, 21 avril 2024, Carbonne. Carbonne Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 12:30:00 L’Equipe d’organisation de la RONDA CARBO’RUN pour l’association Carbo’Run en Volvestre..

L’Equipe d’organisation de la RONDA CARBO’RUN pour l’association Carbo’Run en Volvestre.

La RONDA CARBO’RUN, Édition #3, c’est des distances pour TOUTES et TOUS (Quelque-soient les âges) .

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Carbonne, Haute-Garonne Autres Code postal 31390 Lieu PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Adresse PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Ville Carbonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Carbonne Latitude 43.29394 Longitude 1.22644 latitude longitude 43.29394;1.22644

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Carbonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbonne/