POI Place de la Mairie Ceyras, 7 juin 2024, Ceyras.

Ceyras,Hérault

Des dizaines de toupie pour faire tourner le monde.

La toupie est un jeu magique et ancestral aux mouvements hypnotiques, dont l’utilisation et la manipulation se jouent depuis plus de six mille ans. L’artiste majorquin Guillem Vizcaíno conçoit et fabrique lui-même ses toupies.

Gratuit – Tout public..

2024-06-07 19:00:00

Place de la Mairie

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Dozens of spinning tops to make the world go round.

The spinning top is a magical, ancestral game with hypnotic movements, which has been played and manipulated for over six thousand years. Mallorcan artist Guillem Vizcaíno designs and builds his own spinning tops.

Free admission – open to all.

Decenas de peonzas para hacer girar el mundo.

La peonza es un juego mágico, ancestral y de movimientos hipnóticos que se juega y manipula desde hace más de seis mil años. El artista mallorquín Guillem Vizcaíno diseña y fabrica sus propias peonzas.

Entrada gratuita – Abierto a todos.

Dutzende von Kreiseln, um die Welt zu drehen.

Der Kreisel ist ein magisches, uraltes Spiel mit hypnotischen Bewegungen, das seit über sechstausend Jahren gespielt und manipuliert wird. Der mallorquinische Künstler Guillem Vizcaíno entwirft und fertigt seine Kreisel selbst.

Kostenlos – Für jedes Publikum.

