Il faut bien que jeunesse Place de la Mairie Billère, 4 mai 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Tout public, adultes et adolescents à partir de 14 ans

« Il faut bien que jeunesse questionne l’idée de la jeunesse des années 2020, ultra connectée et placée face à une catastrophe écologique imminente. Que lui reste-t-il sinon à recoller les morceaux cassés des anciennes générations? Dans quelles nouvelles luttes s’est-elle engagée?

Sur le plateau : quatre chambres comme autant de terrains de jeu pour quatre jeunes acteurs. Une femme d’une autre génération les observe, les interroge, s’émerveille de leurs talents.

Pour le public, comme pour elle, il s’agit donc de les regarder vivre, de découvrir une jeunesse qui se révèle au moment où elle prend la parole..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . EUR.

Place de la Mairie Salle Robert de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All audiences, adults and teenagers aged 14 and over

« Il faut bien que jeunesse questions the idea of youth in the 2020s, ultra-connected and faced with an imminent ecological catastrophe. What’s left for them if not to pick up the broken pieces of past generations? What new struggles have they embarked upon?

On stage: four rooms as playgrounds for four young actors. A woman from another generation observes them, questions them, marvels at their talents.

For the audience, as for her, it’s a question of watching them live, of discovering a youth that reveals itself as it speaks.

Abierto a todos, adultos y adolescentes a partir de 14 años

« Il faut bien que jeunesse » cuestiona la idea de los jóvenes de la década de 2020, ultraconectados y enfrentados a una catástrofe ecológica inminente. ¿Qué les queda sino recoger los pedazos rotos por las generaciones anteriores? ¿En qué nuevas luchas se han embarcado?

En el escenario: cuatro habitaciones como patios de recreo para cuatro jóvenes actores. Una mujer de otra generación los observa, los interroga, se maravilla de su talento.

Para el público, como para ella, se trata de verlos vivir, de descubrir una juventud que se revela mientras habla.

Alle Zuschauer, Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

« Il faut bien que jeunesse stellt die Idee der Jugend der 2020er Jahre in Frage, die ultra-vernetzt ist und sich einer drohenden Umweltkatastrophe gegenübersieht. Was bleibt ihr anderes übrig, als die zerbrochenen Stücke der älteren Generationen wieder zusammenzusetzen? Welchen neuen Kämpfen hat sie sich verschrieben?

Auf der Bühne: vier Zimmer als Spielfelder für vier junge Schauspieler. Eine Frau aus einer anderen Generation beobachtet sie, stellt ihnen Fragen und wundert sich über ihre Talente.

Für das Publikum und für sie geht es darum, ihnen beim Leben zuzusehen und eine Jugend zu entdecken, die sich in dem Moment offenbart, in dem sie das Wort ergreift.

