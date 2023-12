Marché estival place de la Mairie Bennwihr, 3 juillet 2024, Bennwihr.

Bennwihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 18:00:00

fin : 2024-08-28

Profitez de ce marché de petits producteurs locaux pour passer un bon moment en famille et déguster des tartes flambées, des magrets de canard ou d’autres plats… le tout en musique!.

Profitez de ce marché de petits producteurs locaux pour passer un bon moment en famille et déguster des tartes flambées, des magrets de canard ou d’autres plats… le tout en musique!

Profitez de ce marché de petits producteurs locaux pour passer un bon moment en famille et déguster des tartes flambées, des magrets de canard ou d’autres plats… le tout en musique ! Découverte du sentier viticole possible par le syndicat viticole. Exposition de la société d’histoire de Bennwihr sur place.

0 EUR.

place de la Mairie

Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr