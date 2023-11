Fête de l’été Place de la Liberté Saint-Philippe-du-Seignal, 20 juillet 2024, Saint-Philippe-du-Seignal.

Saint-Philippe-du-Seignal,Gironde

Fête populaire conviviale.

Après-midi : animations et jeux pour tous les âges.

En soirée : Marché gourmand avec un large choix de plats.

Programmation musicale à venir..

2024-07-20 fin : 2024-07-20 . .

Place de la Liberté

Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Convivial folk festival.

Afternoon: entertainment and games for all ages.

Evening: Gourmet market with a wide choice of dishes.

Musical program to follow.

Fiesta popular y acogedora.

Tarde: animación y juegos para todas las edades.

Noche: mercado gastronómico con una amplia selección de platos.

A continuación, programa musical.

Geselliges Volksfest.

Nachmittags: Animationen und Spiele für alle Altersgruppen.

Abends: Gourmetmarkt mit einer großen Auswahl an Gerichten.

Musikalische Programmgestaltung folgt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays Foyen