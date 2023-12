Bandastics en fête Place de la libération Le Blanc, 6 juillet 2024, Le Blanc.

Le Blanc Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06

Passe-rue et animations des quartiers et des bars, grande soirée bodéga en centre-ville..

9ème édition des Bandastics en Fête en plein air en centre ville du Blanc pour les 25 ans des Bandastics de Brenne.

Concert entièrement gratuit et repas sur réservation.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



