Le cas Pucine Main mise Place de la libération Le Blanc, 13 avril 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

La ville du Blanc propose un spectacle humour Ventriloque. Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Après une entrée remarquée dans le cœur du public à l’occasion de sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent »..

Samedi 2024-04-13 20:30:00 fin : 2024-04-13 21:45:00. 20 EUR.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



The town of Le Blanc offers a Ventriloquist comedy show. Capucine is the next generation of French ventriloquists, and a female one at that! After a remarkable entrance into the hearts of the public when she won the show « La France a un incroyable talent ».

La ciudad de Le Blanc ofrece un espectáculo cómico de ventrílocuos. Capucine es la nueva generación de ventrílocuos franceses, ¡y además mujer! Tras ganar el programa « La France a un incroyable talent », Capucine se hizo un gran hueco en los corazones del público.

Die Stadt Le Blanc bietet eine humorvolle Show Ventriloque an. Capucine sorgt für den Nachwuchs der französischen Bauchrednerei, und zwar in weiblicher Form! Nach einem bemerkenswerten Auftritt in den Herzen des Publikums anlässlich ihres Sieges in der Sendung « La France a un incroyable talent » (Frankreich hat ein unglaubliches Talent).

Mise à jour le 2023-10-03 par Destination Brenne