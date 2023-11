Journées du Goût et de la Gastronomie place de la Grande rigaudie Sarlat-la-Canéda, 28 septembre 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Samedi à partir de 17h, place de la Grande Rigaudie :

Marché gourmand avec stands de producteurs locaux et guinguette sous chapiteaux avec orchestre.

Dimanche place de la Grande Rigaudie :

Marché avec stands de producteurs locaux,

Ateliers du goût et de cuisine pour les enfants,

Atelier de fabrication de fromage,

À partir de 12h : Repas-guinguette sous chapiteaux avec orchestre

Randonnée Gourmande de 8 kms au départ de Sainte-Natahlène ,

Rendez-vous à 8h à la Mairie de Sainte-Nathalène ou départ en bus à 7h30, place de la Grande Rigaudie à Sarlat..

2024-09-28 fin : 2024-09-29 . .

place de la Grande rigaudie

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday from 5pm, Place de la Grande Rigaudie:

Gourmet market with stalls from local producers and guinguette under marquees with live band.

Sunday, place de la Grande Rigaudie:

Market with local producers’ stalls,

Taste and cooking workshops for children,

Cheese-making workshop,

From 12 p.m.: Guinguette dinner under marquees with live band

8 km gourmet hike departing from Sainte-Natahlène,

Meet at 8 a.m. at Sainte-Nathalène town hall or depart by bus at 7:30 a.m. from Place de la Grande Rigaudie in Sarlat.

Sábado a partir de las 17.00 h, plaza de la Grande Rigaudie:

Mercado gastronómico con puestos de productores locales y guinguette bajo carpas con música en directo.

Domingo, plaza de la Grande Rigaudie:

Mercado con puestos de productores locales,

Talleres de degustación y cocina para niños,

Taller de fabricación de quesos,

A partir de las 12:00 h: comida guinguette bajo carpas con música en directo

Paseo gastronómico de 8 km con salida de Sainte-Natahlène,

Cita a las 8 h en el Ayuntamiento de Sainte-Nathalène o salida en autobús a las 7.30 h desde la Place de la Grande Rigaudie de Sarlat.

Samstag ab 17 Uhr, Place de la Grande Rigaudie :

Gourmetmarkt mit Ständen lokaler Produzenten und Guinguette in Zelten mit Orchester.

Sonntag Place de la Grande Rigaudie :

Markt mit Ständen lokaler Erzeuger,

Geschmacks- und Kochworkshops für Kinder,

Workshop zur Herstellung von Käse,

Ab 12 Uhr: Guinguette-Essen in Festzelten mit Orchester

Gourmetwanderung von 8 kms ab Sainte-Natahlène ,

Treffpunkt um 8 Uhr am Rathaus von Sainte-Nathalène oder Abfahrt mit dem Bus um 7.30 Uhr, Place de la Grande Rigaudie in Sarlat.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir