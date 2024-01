RALLYE PÉDESTRE place de la fête La Vôge-les-Bains, jeudi 22 août 2024.

La Vôge-les-Bains Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-08-22 15:30:00

fin : 2024-08-22 18:30:00

« LE BAINS FER »

Rallye pédestre : une opportunité et manière originale de découvrir le territoire, suivez le guide lors d’une marche d’environ 7 km à rythme tranquille, découvrez l’histoire locale au travers des bâtiments de l’époque industrielle et les sites remarquables du territoire avant de finir votre après-midi tous ensemble autour d’un verre et d’une collation de produits locaux.

Réservation dans votre Office de TourismeTout public

15 EUR.

place de la fête

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



