EXPOSITION // Champions ! Histoires de sport en Touraine Place de la Douve Langeais, 18 mai 2024, Langeais.

Langeais Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-18

fin : 2024-07-07

En écho aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 organisés à Paris, les Archives d’Indre-et-Loire présentent une exposition sur la mémoire du sport en Touraine..

L’exposition valorise 150 ans de pratiques sportives avec un focus sur Langeais, toutes disciplines confondues, à travers des objets, des vêtements, des archives, des photographies et des vidéos…, en grande partie issus de l’opération de Grande Collecte des archives du sport lancée à cette occasion.

Une programmation d’animations accompagne l’exposition : démonstration de freestyle, rétrogaming à la bibliothèque, spectacle « Il va y avoir du sport » par CICLIC Centre Val de Loire… et le festival Tempêtes d’histoire du 24 au 26 mai qui sera consacré au sport.

Place de la Douve

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



